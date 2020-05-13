13.05.2020, 18:29

В Инстаграме удалили аккаунт Рамзана Кадырова. Всё из-за санкций


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Рамзан Кадыров
Рамзан КадыровФото: Kremlin Pool/Global Look Press

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Инстаграме удалили из-за санкций против него, сообщил РИА "Новости" представитель компании Facebook, которой принадлежит соцсеть.

Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств, заявил представитель Facebook.

Аккаунт Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.

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