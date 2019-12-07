В Ида-Вирумаа искали возможности для справедливого перехода на климатически нейтральную экономику

В мероприятии участвовал представитель генерального директората Европейской комисии по энергетике Brieuc Posnic. Он представил видение ЕС по вопросам справедливого перехода, согласно которому без помощи ЕС не должен остаться ни один регион, большую долю в экономике которого занимает углерод, и который сталкивается с трудностями из-за климатической политики. Кроме этого, председатель комиссии описал различные возможности по консультированию и финанированию, которые предлагает ЕС. Ожидается, что к специально созданной платформе Европейской Комиссии присоединятся и эстонские рабочие группы по справедливому переходу.
Справедливый переход на возобновляемые источники энергии означает, что людям, живущим в регионах, которые сейчас зависят от базирующейся на ископаемом топливе промышленности, в дальнейшем будет обеспечен справедливый переход на возобновляемые источники энергии и выгодные перспективы. В Эстонии речь о применении модели справедливого перехода ведется главным образом в уезде Ида-Виру в связи со сланцедобывающей промышленностью и ее влиянием на людей.
Переход тем не менее касается всей Эстонии. Необходимость перехода на возобновляемые источники энергии обусловлена глобальным климатическим кризисом, который все больше осознается в мире. Например, Европейский парламент в конце прошлой недели объявил о чрезвычайном климатическом положении в Европе. Также необходимость в переходе обусловлена Парижскими климатическими соглашениями и высокими ценами на квоты CO2, которые делают производство энергии из сланца экономически нецелесообразным.
В круглом столе участвовали представители различных предприятий, гражданских объединений, профсоюзов, министерств, а также ученые, журналисты и др. Организаторы круглого стола: Эстонский Фонд природы, Эстонский центр экологического права и Эстонское зелёное движение в сотрудничестве с Союзом самоуправлений Вирумаа. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Европейской климатической инициативы (EUKI).
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