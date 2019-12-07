07.12.2019, 10:10

В Ида-Вирумаа искали возможности для справедливого перехода на климатически нейтральную экономику


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В Ида-Вирумаа искали возможности для справедливого перехода на климатически нейтральную экономику
Foto: Argo Ingver

4 декабря в Ида-Вирумаа на мыйзе Кукрузе состоялся круглый стол, где обсуждалиcь возможности для справедливого перехода на возобновляемые источники энергии и разнообразную экономику. На мероприятии помимо прочего озвучили необходимоть в четком видении и конкретном плане действий, в котором были бы заинтересованы участвовать все стороны.

На круглом столе говорили о финансовых возможностях для справедливого перехода и том, кто может возглавить справедливый переход и участвовать в этом процессе. Переход подстегивают климатический кризис, ожидания местных жителей относительно устойчивых решений ситуации и финансовые возможности ЕС. В ближайшие месяцы в ЕС будет планироваться использование средств на следующие семь лет.

”Известно, что для Эстонии это станет последним щедрым периодом финансовых вливаний, поэтому важно, чтобы уже в ближайшее время различные группы интересов объединились и приступили к планированию того, кто будет работать ради финансирования справедливого перехода в Ида-Вирумаа”,- пояснила эксперт по климату Фонда природы Эстонии Пирет Вяйнсалу.

Круглый стол показал, что в Ида-Вирумаа справедливый переход на поддерживающие климатическую нейтральность альтернативные источники энергии касается как местных жителей, так и живущих за пределам этого уезда групп интересов — в мероприятиии участвовали представители разных областей из разных уголков Эстонии. Участники на месте предложили способствующие справедливому переходу идеи и связали их с источниками финансирования. Климатические изменения и т.н.зеленый курс являются важным приоритетом ЕС, и Ида-Вирумаа может ухватиться за эту возможность”, — объяснил эксперт в области энергетики Эстонского зеленого движения Мадис Вассер.

В мероприятии участвовал представитель генерального директората Европейской комисии по энергетике Brieuc Posnic. Он представил видение ЕС по вопросам справедливого перехода, согласно которому без помощи ЕС не должен остаться ни один регион, большую долю в экономике которого занимает углерод, и который сталкивается с трудностями из-за климатической политики. Кроме этого, председатель комиссии описал различные возможности по консультированию и финанированию, которые предлагает ЕС. Ожидается, что к специально созданной платформе Европейской Комиссии присоединятся и эстонские рабочие группы по справедливому переходу.

Справедливый переход на возобновляемые источники энергии означает, что людям, живущим в регионах, которые сейчас зависят от базирующейся на ископаемом топливе промышленности, в дальнейшем будет обеспечен справедливый переход на возобновляемые источники энергии и выгодные перспективы. В Эстонии речь о применении модели справедливого перехода ведется главным образом в уезде Ида-Виру в связи со сланцедобывающей промышленностью и ее влиянием на людей.

Переход тем не менее касается всей Эстонии. Необходимость перехода на возобновляемые источники энергии обусловлена глобальным климатическим кризисом, который все больше осознается в мире. Например, Европейский парламент в конце прошлой недели объявил о чрезвычайном климатическом положении в Европе. Также необходимость в переходе обусловлена Парижскими климатическими соглашениями и высокими ценами на квоты CO2, которые делают производство энергии из сланца экономически нецелесообразным.

В круглом столе участвовали представители различных предприятий, гражданских объединений, профсоюзов, министерств, а также ученые, журналисты и др. Организаторы круглого стола: Эстонский Фонд природы, Эстонский центр экологического права и Эстонское зелёное движение в сотрудничестве с Союзом самоуправлений Вирумаа. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Европейской климатической инициативы (EUKI).

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