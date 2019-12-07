В Ида-Вирумаа искали возможности для справедливого перехода на климатически нейтральную экономику

На круглом столе говорили о финансовых возможностях для справедливого перехода и том, кто может возглавить справедливый переход и участвовать в этом процессе. Переход подстегивают климатический кризис, ожидания местных жителей относительно устойчивых решений ситуации и финансовые возможности ЕС. В ближайшие месяцы в ЕС будет планироваться использование средств на следующие семь лет.

”Известно, что для Эстонии это станет последним щедрым периодом финансовых вливаний, поэтому важно, чтобы уже в ближайшее время различные группы интересов объединились и приступили к планированию того, кто будет работать ради финансирования справедливого перехода в Ида-Вирумаа”,- пояснила эксперт по климату Фонда природы Эстонии Пирет Вяйнсалу.

”Круглый стол показал, что в Ида-Вирумаа справедливый переход на поддерживающие климатическую нейтральность альтернативные источники энергии касается как местных жителей, так и живущих за пределам этого уезда групп интересов — в мероприятиии участвовали представители разных областей из разных уголков Эстонии. Участники на месте предложили способствующие справедливому переходу идеи и связали их с источниками финансирования. Климатические изменения и т.н.зеленый курс являются важным приоритетом ЕС, и Ида-Вирумаа может ухватиться за эту возможность”, — объяснил эксперт в области энергетики Эстонского зеленого движения Мадис Вассер.