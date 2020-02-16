В храме в центре Москвы мужчина с ножом напал на прихожан. Есть раненые

По предварительным данным, неизвестный ворвался в храм во время службы и напал на людей, находившихся возле алтаря. В результате инцидента два человека получили ранения. Постадавших госпитализировали.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемый в преступлении задержан.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи", — рассказала она агентству.

"Коммерсант" со ссылкой на Telegram-канал 112 сообщает, что нападавший забежал в храм в капюшоне и наушниках, на лице у него были очки, а на руках медицинские перчатки. Об этом рассказал настоятель храма Кирилл Сладков. По его словам, он подошел к мужчине, чтобы узнать, что случилось. В этот момент злоумышленник ранил помощника настоятеля ножом в руку, а затем нанес два ножевых ранения в плечо другому помощнику.

Полиция устанавливает причины и другие детали случившегося. Кроме того,

в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.