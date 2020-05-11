В Хосписе для тяжелобольных в Подмосковье произошел пожар: 10 человек погибли
В подмосковном Красногорске в России произошел пожар в пансионате-хосписе для пожилых "Второй дом". В МЧС подтвердили информацию о пожаре в хосписе, внутри которого находились 18 лежачих пациентов.
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