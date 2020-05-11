11.05.2020, 09:40

В Хосписе для тяжелобольных в Подмосковье произошел пожар: 10 человек погибли


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В Хосписе для тяжелобольных в Подмосковье произошел пожар: 10 человек погибли
TASS

В подмосковном Красногорске в России произошел пожар в пансионате-хосписе для пожилых "Второй дом". В МЧС подтвердили информацию о пожаре в хосписе, внутри которого находились 18 лежачих пациентов.

Количество погибших в результате пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до десяти, пациенты погибли от отравления угарным газом, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

Всего, по данным МЧС, в здании находились 37 человек. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

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