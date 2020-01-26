В Хабаровске ”Татьяну года” наградили путевкой в Китай

В конкурсе в честь Дня российского студенчества участвовали педагоги и студенты.

Татьяну Остапенко, студентку 2-го курса, выбрали из 11 претенденток.

Ей предстоит в качестве приза за победу посетить КНР в составе краевой делегации в рамках программы ”Дальневосточные святыни боевой славы”.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.