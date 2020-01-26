В Хабаровске ”Татьяну года” наградили путевкой в Китай

В Хабаровске студентку второго курса Тихоокеанского государственного университета, победившую в конкурсе ”Татьяну года”, наградили путевкой в Китай, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на правительство Хабаровского края.
В конкурсе в честь Дня российского студенчества участвовали педагоги и студенты.
Татьяну Остапенко, студентку 2-го курса, выбрали из 11 претенденток.
Ей предстоит в качестве приза за победу посетить КНР в составе краевой делегации в рамках программы ”Дальневосточные святыни боевой славы”.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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