В Хабаровске пятую субботу подряд прошла акция в поддержку Фургала
В несогласованной акции, по данным мэрии Хабаровска, участвовали почти 3 тысячи человек. Полицейские по-прежнему не препятствовали демонстрантам.
В несогласованной акции, по данным мэрии Хабаровска, участвовали почти 3 тысячи человек. Полицейские по-прежнему не препятствовали демонстрантам.
В Хабаровске прошло новое шествие в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в убийстве бизнесменов. Пятую субботу подряд 8 августа жители города вышли на несогласованный с властями митинг и шествие. По данным мэрии Хабаровска, в акции участвовали около 2,8 тысячи человек.
Участники собрались на площади Ленина у здания краевого правительства, затем прошли по центральным улицам города, примерено через час шествие завершилось также у здания "Белого дома".
По информации агентства "Хабаровский край сегодня", акция была менее масштабной, чем предыдущие. Полицейские по-прежнему не препятствовали демонстрантам. Они лишь указывали, что акция является несанкционированной и предупреждали об административной ответственности. На площади Ленина также дежурили медики на случай необходимости экстренной помощи.
Местный портал DVHab.ru отмечает, что акция была более массовой, чем в прошлую субботу, а митинги "становятся все более колоритными". В подтверждение издание приводит факт, что участники выкрикивали лозунг "Вся власть Советам". Кроме того, неизвестные разбросали на дороге листовки с экстремистскими лозунгами, указывается далее. Одна из участниц митинга попыталась продвинуть лозунг "Коронавирус не так страшен, нам вакцины не нужны", но не была поддержана другими активистами.
В мэрии Хабаровска сообщили, что ранее полиция составила более 100 протоколов об административных нарушениях в ходе акций в поддержку Фургала, по решению суда к административной ответственности привлечены 11 человек. Участники акций оштрафованы в общей сложности более чем на 100 тысяч рублей.
Пикет в поддержку Сергея Фургала 8 августа прошел также в Южно-Сахалинске. Акция была согласованной, организаторы заявили об участии 30 человек. Фактически участников было больше и организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной, пишет "Интерфакс".
Протестные акции в Хабаровске продолжаются уже почти месяц. Они начались после задержания 9 июля губернатора края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов. Он был доставлен в Москву и арестован на два месяца. 20 июля президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия" и назначил временно исполняющим обязанности губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.
Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал был в 2005 году избран в региональную Законодательную думу по списку Либерально-демократической партии России (ЛДПР), а с 2007 по 2018 год избирался депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действующего губернатора Вячеслава Шпорта.
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