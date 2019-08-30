В Госдуме объяснили приглашение Зеленского в Москву

«Мы отдаем дань уважения всем тем украинцам, которые вместе с другими народами большого Советского Союза погибли, многие стали героями Советского Союза, в том числе и дед нынешнего президента Украины Зеленского — офицер советской армии, который освобождал Европу от фашизма», — пояснил депутат.

По его словам, приглашение Зеленского в Москву — это хороший знак, демонстрирующий важность общей истории России и Украины. Он отметил, что несмотря на существующие разногласия между странами, в обеих живут ветераны, их дети и внуки, поэтому День Победы служит объединяющим фактором для всех государств из антигитлеровской коалиции.