В Госдуме объяснили аномально теплую зиму в России климатическим оружием США

По его словам, одной из причин погодной аномалии в стране может быть использование Вашингтоном климатического оружия. ”Я не исключаю [такую возможность]. Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно”, —объяснил свою позицию парламентарий.

Журавлев отметил, что считает климатические изменения в России неслучайными. Он рассказал, что впервые американцы испытывали этот тип оружия во Вьетнаме, и, несмотря на современный международный запрет, продолжают его разработку. При этом Соединенным Штатам удается применять климатическое оружие благодаря тому, что они проводят испытания как ”исследования”, отметил депутат.

”Если она [вечная мерзлота] сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие”, — резюмировал он, добавив, что Россия пострадает из-за этого сильнее всего.

Ранее российские эксперты объяснили погодные аномалии в стране. По разным данным, необычно теплая зима может быть связана с глобальным потеплением или же проходом всех циклонов по северным траекториям, в результате чего территория России постоянно находится в их теплом секторе. Также высказывалось мнение о том, что повышение температур не стоит расценивать как первый сигнал об изменении климата.