В Германии не могут возбудить уголовное дело из-за отравления Навального

Как указала в понедельник, 21 сентября, газета Süddeutsche Zeitung, преступление было совершено не на территории ФРГ, что кардинально отличает его от покушения на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь, отравленных на территории Великобритании.

По данным издания, в министерстве юстиции ФРГ полагают, что расследование стало бы возможным, если бы Навальный умер в немецкой клинике или его состояние резко ухудшилось. В этом случае последний акт преступления произошел бы территории Германии, что дало бы формальный повод для возбуждения дела.

Отравление Навального — преступление, но не военное



В случае Навального, пишет издание, невозможно и применение Международного уголовного кодекса ФРГ, вступившего в силу в Германии в 2002 году для имплементации международного уголовного права. Так как произошедшее не является военным преступлением. (Здесь необходимо пояснить, что Международный уголовный кодекс ФРГ разрешает экстерриториальное расследование четырех типов преступлений — геноцид, преступление против человечности, преступления агрессии и военные преступления. Использование боевых отравляющих веществ — а против Навального было применено вещество из группы "Новичок" — относится к военным преступлениям в том случае, если оно было совершено в связи с вооруженным конфликтом. — Ред.).

Тем не менее кёльнский адвокат Николаос Гацеас, специализирующийся на вопросах Международного уголовного права, считает, что немецкие правоохранители могут возбудить дело. "Поражающее действие яда наблюдалось и в Германия. Таким образом, можно было бы считать и Германию местом преступления", — заявил он Süddeutsche Zeitung.

Отравление Алексея Навального

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", — указала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.