В ФСБ опровергли сообщения о трех стрелках на Лубянке

"Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один", — сказали в спецслужбе.

Кроме того, по данным спецслужбы, стрелявший не смог пройти в здание на Лубянке.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке. ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.

Сначала в Минздраве РФ сообщили, что "двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения". Затем стало известно, что один раненый сотрудник ФСБ погиб.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель СКР Светлана Петренко, следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.