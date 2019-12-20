В ФСБ опровергли сообщения о трех стрелках на Лубянке
Открывший стрельбу на Лубянке действовал один, заявили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Открывший стрельбу на Лубянке действовал один, заявили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один", — сказали в спецслужбе.
Кроме того, по данным спецслужбы, стрелявший не смог пройти в здание на Лубянке.
Ранее сообщалось, что в четверг вечером неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке. ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.
Сначала в Минздраве РФ сообщили, что "двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения". Затем стало известно, что один раненый сотрудник ФСБ погиб.
Как сообщила "Интерфаксу" представитель СКР Светлана Петренко, следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.
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