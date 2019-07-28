В ЕС сочли задержания на акции в Москве нарушением конституционных прав

"Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений. Эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены" - говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе ожидают, что Россия в ходе региональных выборов в сентябре будет соблюдать обязательства, данные в рамках ОБСЕ и других международных организаций, добавила Косьянчич.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции. Ее участники требовали зарегистрировать независимых политиков кандидатами на выборы в Мосгордуму.

Столичная полиция по итогам акции сообщила о задержании более тысячи человек. В то же время председатель Совета при Президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу" о необоснованных задержаниях в субботу.