В ЕС призвали отпустить задержанных в ходе несанкционированной акции в Москве

Евросоюз призывает российские власти освободить задержанных в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа в Москве. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном в ночь на воскресенье на ее официальной странице в Twitter, передает ТАСС.
"ЕС ожидает немедленного освобождения более 600 мирных протестующих, задержанных полицией в Москве в ходе демонстрации за честные региональные выборы", — говорится в тексте.
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.
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