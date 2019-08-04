В ЕС призвали отпустить задержанных в ходе несанкционированной акции в Москве

"ЕС ожидает немедленного освобождения более 600 мирных протестующих, задержанных полицией в Москве в ходе демонстрации за честные региональные выборы", — говорится в тексте.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.