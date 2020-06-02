В Екатеринбурге Росгвардия штурмовала квартиру и застрелила человека. Подозревают, что тот украл в магазине 4 рулона обоев

В Росгвардии заявили, что бойцы СОБРа застрелили екатеринбуржца Владимира Таушканова в его квартире якобы из-за того, что он держал в руках "предмет похожий на автоматическое оружие" и "вёл себя агрессивно". Отец погибшего Анатолий, который стал свидетелем инцидента, утверждает, что его сын был в стрессовом состоянии и брызнул из перцового баллончика в росгвардейцев, выломавших в его квартиру дверь. Дома у Таушканова были обнаружены два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола.

По информации СМИ, восстановивших хронологию событий, 31 мая Таушканов якобы украл из магазина четыре рулона обоев на сумму в восемь тысяч рублей. Сотрудники магазина вызвали полицию и пытались его догнать, но он пригрозил им ножом. Таушканова пытались задержать, когда к нему пришёл отец, однако он якобы брызнул из перцового баллончика в полицейского и заперся в квартире с родителем. Только после этого на место прибыл отряд СОБР, который около полуночи приступил к штурму.



Своему отцу Таушканов перед гибелью заявил, что за ним гнались "какие-то бандиты" и покупку в магазине он оплатил. Анатолий утверждает, что росгвардейцы не пытались задержать его сына, а сразу открыли огонь. Какое-то время, по словам отца, Таушканов был ещё жив, но скорую помощь никто не вызывал.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.