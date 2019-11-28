В Екатеринбурге найден труп ребенка с кляпом во рту, погибшего при "изгнании бесов"

Ребенок был убит в квартире матери в Чкаловском районе, а труп его был обнаружен в Ленинском районе города. По данным "Комсомольской правды", одна из версий произошедшего — убийство на религиозной почве: ребенка били, чтобы "изгнать из него бесов", и засунули ему в рот кляп, от которого он и задохнулся. При обыске квартиры матери мальчика была найдена плетка и Библия.

В ГУ МВД России по Свердловской области и региональном следственном управлении СК данный инцидент пока не комментируют. В пресс-службе УФСБ по области также воздержались от комментариев.

По одной из версий, в расправе предположительно участвовал отец ребенка, по другой — мальчика убила родная мать, гражданка Белоруссии, которая позднее сбежала на родину. Известно, что женщина проходила лечение в психиатрической больнице. Отец убитого мальчика был найден и задержан в своей квартире. Вместе с ним было еще несколько несовершеннолетних детей.

"Наводку на мать дала сестра женщины. На вопрос: "Где твой сын?", та рассказала, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика, а после закопала в парке рядом с озером, — заявил источник "Комсомольской правды". Предположительно у семьи есть и другие дети.