В ЦИК России поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по конституции

"Что касается так называемого применения административного ресурса — … теперь 115 таких обращений", — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье, добавив, что из них 113 напрямую касаются возможного принуждения к голосованию в разных регионах.

"У нас прибавилось количество обращений на возможное принуждение. Мы сейчас оперативно то, что можем, сами рассматриваем, что не можем отправляем соответствующему руководителю того или иного субъекта и параллельно в прокуратуру", — подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что большинство жалоб связаны с принуждением к явке. "А есть два обращения, в которых люди говорят, что их принуждали голосовать за определенный результат. Я надеюсь, что таких обращений больше не будет", — отметила Памфилова.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, — 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".