В Челябинске из-за взрыва в больнице эвакуируют пациентов. Там лечат от коронавируса

В Челябинске в субботу, 31 октября, произошел взрыв кислородной станции в городской больнице №2, где лежат и больные с коронавирусом. Из медучреждения уже эвакуировано более 150 человек. "Пожарные приняли решение об эвакуации.

В Челябинске в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета произошел взрыв. ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС сообщает о пожаре. Видео: LIFESHOT pic.twitter.com/sBJcbDlYep — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 31, 2020

150 человек временно размещены в здании стадиона имени Елесиной. Трех реанимационных пациентов эвакуируют в городскую клиническую больницу №1. Еще 20 пациентов переводят в областную клиническую больницу №3", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Челябинской области.

По сообщению пресс-службы МЧС России, произошло возгорание кислородной будки 2 х 2 метра из сэндвич-панелей. Во время пожара произошла разгерметизация двухкубового кислородного баллона. "Взорвалась отдельно стоящая кислородная станция в горбольнице №2. Пострадавших и погибших нет. Прием новых пациентов не ведется", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба мэрии Челябинска, тяжелых пациентов увозят бригады скорой помощи и 16 реанимационных бригад. Кроме того, пациентов перевозят в другие лечебные учреждения тремя автобусами. Пациентов сопровождают медики.

По данным оперативного штаба, предварительные причины происшествия — нарушения в монтаже оборудования и его обслуживании. Жилой дом, расположенный рядом с больницей, будет обследован.

Пожар около челябинской больницы локализован

На данный момент пожар уже локализован. "Пожар локализован на площади 130 кв. м. в пристройке к зданию общежития, которое перепрофилировано под стационар больницы", — сказали в МЧС, добавив, что всего на лечении в больнице находятся 158 человек, пострадавших в результате инцидента нет.

"Огнем были охвачены первый и второй этажи здания. Повреждено остекление рядом стоящего 9-этажного жилого дома", — уточнили в пресс-службе МЧС.

В МЧС также сообщили, что пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов, реанимационные пациенты также обеспечены кислородом.