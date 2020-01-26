В Чечне задержали 25 человек за коллаж на Кадырова

По меньшей мере 25 человек задержаны в нескольких населенных пунктах Чечни за распространение фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в облачении православного священнослужителя. Об этом сообщает ”Кавказ.Реалии” со ссылкой на источники.
По меньшей мере 25 человек задержаны в нескольких населенных пунктах Чечни за распространение фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в облачении православного священнослужителя. Об этом сообщает ”Кавказ.Реалии” со ссылкой на источники, передает "Медуза".
По данным издания, задержания проводились еще 24 января в городе Шали, селе Герменчук и Курчалоевском районе. Среди задержанных были подростки школьного возраста, причем не только те, кто рассылал коллаж, но и его получатели.
Всех задержанных доставили в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району и оставили на ночь без оформления протоколов. Издание отмечает, что задержанных подвергали избиениям.
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