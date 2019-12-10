В центре Петербурга семеро мужчин избили 18-летнюю девушку: не понравился внешний вид

Как говорит Алина, примерно в 22:00 они вчетвером с подругами шли по Лиговскому проспекту, а сзади к ним подошла компания неизвестных мужчин.

"Они начали оскорблять нас в грубой форме из-за того, что у девочек своеобразный вид. Начались обзывания типа: ”Вы что, лесбиянки?”. Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы. В итоге нам удалось все-таки забежать в какую-то кофейню. Я попыталась вызвать охрану, но не успела", — рассказала Алина.

По словам Алины, в кофейне одна из ее подруг попыталась достать перцовый баллончик, из-за чего один из мужчин ударил ее в лицо. После этого 18-летняя Екатерина Лысых побежала за ними — по словам ее подруги, ”чтобы узнать, зачем они такое делают”. Тогда Екатерину ударили несколько раз по лицу, виску и голове, рассказывает она. Мужчины убежали.

После этого в кофейню приехала машина скорой помощи, Екатерину осмотрели и увезли в больницу, но на следующий день выписали домой. Как видно на опубликованной в соцсетях фотографии справки, у девушки диагностировали сотрясение мозга без травматических изменений. Подруги рассказывают, что Екатерине зашили губу.

Лысых не помнит часть произошедшего — предположительно, из-за шока, говорят ее подруги. Девушки планируют обратиться в полицию.