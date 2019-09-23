В Британии встревожены: Россия могла получить компромат на принца Эндрю

По данным журналистов, информацию о принце Москва могла получить из-за скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Его обвинили в торговле несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации.

Одна из его жертв, Вирджиния Джуффре, в разговоре с прессой заявила, что финансист заставлял её заниматься сексом с влиятельными людьми, среди которых был принц Эндрю. На тот момент ей было 17 лет.

Опасения британской разведки из-за возможного компромата возникли на прошлой неделе. Они связаны с бывшим американским полицейским Джоном Дуганом, у которого был доступ к расследованию дела Эпштейна. 10 лет назад Дуган покинул США и переехал в Россию. После возобновления дела Эпштейна в июле американец написал, что до сих пор хранит конфиденциальные документы, в том числе о принце. Свою связь с российской разведкой Дуган отвергает.

Герцог Йоркский Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II. Свою связь с несовершеннолетней он отрицает.

Напомним, что 10 августа 2019 года миллиардер Джеффри Эпштейн был найден повешенным в нью-йоркской тюрьме. Правоохранительные органы сообщили, что он совершил самоубийство.