В Белом море упала ракета с ядерным двигателем? Фото со спутника

В Минобороны РФ официально заявляли, что утром 8 августа на военном объекте в Архангельской области взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка. ”Ведомости” со ссылкой на источник утверждали, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, стоящей на вооружении ВМФ России.

После случившегося район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания. ”Коммерсант” со ссылкой на неназванного военного моряка сообщил, что акваторию могли закрыть из-за разрушения ракеты. Источник издания допустил, что взрыв произошел из-за соединения ракетного топлива гептил с окислителем.

В результате взрыва, как сообщает издание Baza, у шестерых пострадавших диагностировали радиационное облучение. Из Северодвинска их перевезли в Москву в государственный биофизический центр имени Бурназяна. Водители машин скорой помощи были одеты в костюмы химзащиты. Всего ранее сообщалось о 15 пострадавших и двоих погибших.

После отправки пострадавших в Москву в больнице, где они лежали, палаты обработали от радиоактивного заражения, рассказали источники ”Медузы” со ссылкой на информацию от врачей. По словам одного из собеседников, на пострадавших ”живого места нет”.

Через несколько часов после взрыва администрация Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона (позднее сообщение удалили). Губернатор Архангельской области Игорь Орлов вечером 8 августа заверил, что все находится в пределах нормы. Норвежское агентство по ядерной безопасности сообщило, что не обнаружило повышения уровня радиации на норвежских или скандинавских измерительных станциях. Несмотря на это, в аптеках Северодвинска и Архангельска раскупили йод.