25.01.2021, 22:09

В Белом доме допустили любые меры в отношении России из-за Навального

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В Белом доме допустили любые меры в отношении России из-за Навального
Reuters

Президент США Джо Байден оставляет за собой право принять меры против России тогда и так, как он посчитает нужным, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА "Новости".

"Как и было всегда, президент оставляет за собой право ответить тогда и так, как он решит. И я не буду исключать (никакие) варианты в этом случае", — сказала она.

Псаки напомнила, что Байден поручил разведсообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, таких как хакерская атака через ПО SolarWind и предполагаемое отравление Алексея Навального.

"Мы хотим, чтобы этот отчет был подготовлен", — сказала она, говоря о перспективах ответа Вашингтона.

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