В Башкирии загорелся дом престарелых: 11 человек погибли, директору грозит тюрьма

Сорокатрехлетнюю женщину подозревают в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемую, после этого будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения. У нее дома, в органах местного самоуправления и в контролирующих органах проходят обыски, следователи изымают документацию, относящуюся к дому престарелых, назначены необходимые экспертизы.

С этим делом объединили и второе, возбужденное по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", добавили в СК.

Дом престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района загорелся минувшей ночью. Жертвами пожара стали 11 пенсионеров, пять человек, в том числе сиделка и трое постояльцев, спаслись.