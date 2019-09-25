В Барнауле у "Боинга" загорелась стойка шасси. Пострадали более 40 пассажиров(2)
Инцидент произошел при посадке Boeing 767-300, прибывшего в Барнаул из Вьетнама. На борту лайнера находился 331 человек, сообщает РБК.
Инцидент произошел при посадке Boeing 767-300, прибывшего в Барнаул из Вьетнама. На борту лайнера находился 331 человек, сообщает РБК.
Представитель авиакомпании Azur Air, которой принадлежит лайнер, сообщил РБК, что возгорание правой стойки шасси произошло при пробеге севшего лайнера по полосе.
”Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. На борту находился 331 человек”, — сообщил представитель компании.
Он также сказал, что в настоящее время авиакомпания совместно с авиационными властями, компанией Boeing и администрацией аэропорта Барнаула начала расследование инцидента.
В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России заявили, что 42 человека обратились за медпомощью, пять из них госпитализированы с подозрением на переломы нижних конечностей.
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