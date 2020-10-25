В Азовском море взорвался российский нефтяной танкер. Пропали трое моряков

"Буксировка завершена в 05:40. Доставили на якорную стоянку", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что разлива топлива на танкере не зафиксировали.

"Мы не замечаем следов поступления каких-то нефтепродуктов", - сообщил представитель пресс-службы Росморречфлота и уточнил, что судно в данный момент находится в стабильном состоянии на якорной стоянке.

Около 19:00 24 октября на нефтяном танкере под российским флагом "Генерал Ази Асланов", следовавшем без груза, произошел взрыв. Танкер шел из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. На борту находились 13 человек экипажа, 10 из них спасены. Судьба троих неизвестна.

Причина ЧП выясняется. К взрыву могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы, сообщил ТАСС ранее представитель экстренных служб.