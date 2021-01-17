В аэропорту Внуково, куда должен прилететь Навальный, заметили автозаки

Ранее петербургское издание ”Фонтанка” сообщило, что в связи с прибытием Навального силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.

По данным издания, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров ”Э” МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

Силовикам поступили инструкции предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости, написала ”Фонтанка”. ”Нам не нужны сакральные жертвы”, — заявил один из источников издания.

Алексей Навальный объявил, что 17 января вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления ”Новичком”. Политик прилетит рейсом ”Победы”, который должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Команда Навального в фейсбуке предложила сторонникам политика встретить его в аэропорту. В Петербурге задержали нескольких активистов, которые хотели присоединиться к встрече политика. В Москве прокуратура предупредила о незаконности массового мероприятия во Внуково, а к оппозиционным политикам приходила полиция, чтобы ”предостеречь” их от встречи Навального.

ФСИН пообещала задержать Навального в связи с ходатайством о замене ему условного срока на реальный по делу ”Ив Роше”.

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