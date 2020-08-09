"В 90-е США спасли Россию от голодной смерти". Невзоров объясняет, почему третьей мировой не будет

В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гумпомощи эти проклятые "пиндосы" и Европа. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было и 10 февраля 92-го со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope (”Подай надежду”). Никуда от этого не денешься.

Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать и Минбороны фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.

Вот среди тех беднейших людей, которые на фиг никому не были нужны, которые переломом эпох были обречены на голодную смерть, их выкормили этой гуманитаркой. Потому что величественный военный Советский Союз оказался мыльным пузырем. И когда он лопнул, на его месте осталось только влажное пятно. И в этом влажном пятне не было ничего: ни лекарств, ни продуктов. Это мое же, ”секундовское” время, и я очень хорошо помню эти склады. Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье.

Но вот эти самолеты они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли — чтобы вот эти спасенные отъелись бы, забурели, забыли, как будто им память стерли и стали проклинать пиндосов. Причем где-то у меня валяется потрясающая ”секундовская” хроника про ветчину, где в приюте стариковском, получив бельгийскую ветчину, старушки целуют глобус. Да, это, может быть, не всем было нужно, но самым бедным сохранила жизнь именно эта операция.