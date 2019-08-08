В 55 км от побережья Эстонии: Россия построила вертолетную базу на острове в Финском заливе

"Созданный на острове Гогланд вертодром включает пять вертолётных площадок и необходимую инфраструктуру", — сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

На острове оборудован командно-диспетчерский пункт, метеостанция, топливо-заправочный комплекс, пункт технического обслуживания, специальное освещение.

"Вертодром может принимать все типы транспортных и боевых вертолётов, находящихся на вооружении ЗВО", — говорится в сообщении.

По данным штаба округа, вертолётные площадки были оборудованы на Гогланде в ходе тактико-специальных учений. За время их проведения экипаж вертолёта Ми-26 доставил на остров из Санкт-Петербурга комплект металлических аэродромных плит, а также необходимую специальную технику.

"Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО произвели тренировочные посадки и взлёты с нового вертодрома", — сообщает штаб ЗВО.