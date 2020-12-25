В 50 км от границы Эстонии военный расстрелял из пушки ”Детский мир”

В Пскове, находящемся примерно в 50 км от границы Эстонии и России, военный случайно расстрелял из пушки боевой машины торговый центр, сообщает телеграм-канал Baza. Снаряд попал в торговый центр. Никто не пострадал.
Инцидент произошёл на территории военной части, где 19-летний ефрейтор Комаров обслуживал БМД-4 — боевую десантную машину. Во время работ он дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки. Одна болванка (снаряд без заряда, предназначенный для пробития брони) прилетела в крышу ТРЦ ”Фьорд Плаза”, пробила её и приземлилась на втором этаже, в ”Детском мире”.
Пострадавших не было, однако из самого ТРЦ пришлось эвакуировать 300 человек, а место было оцеплено полицией и росгвардейцами. Местонахождение второго запаса пока неизвестно.
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