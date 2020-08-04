В 40 км от эстонской границы произошло экологическое ЧП

В распространенном накануне вечером заявлении ведомства отмечается, что в ликвидации последствий аварии участвуют шесть человек и одна единица техники.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Псковской области заявили о начале проверки по факту разлива топочного мазута в поселке Середка. "При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", — указал собеседник ТАСС.

Поселок Середка расположен в 90 км от ближайшего КПП эстоно-российской границы, однако через Псковское озеро расстояние от места катастрофы до Эстонии вдвое меньше.

Фото: Google Maps

Цепочка техногенных катастроф в России



Это не первая техногенная катастрофа в России за последние недели. В частности, 13 июля произошел разлив нефтепродуктов в труднодоступной местности в Комсомольском районе Хабаровского края в результате разгерметизации нефтепровода. Смесь углеводородов, объем которой не называется, попала в озеро Голое.

Ранее крупные аварии произошли на ТЭЦ-3 в Норильске, в районе Талнахской обогатительной фабрики, которая сбрасывала отходы в лесотундру, а также в районе поселка Тухард на Таймыре, там в озеро попали 44,5 тонн керосина. Все эти инциденты случились на объектах, связанных с российской горно-металлургической компанией "Норильский никель".

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