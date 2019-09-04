Ужасные подробности: у погибшей в Турции юной россиянки изъяли женские органы

"Врач первой клиники, куда Соня приехала своими ногами — абсолютно живой здоровый ребенок - сказал, что у нее подозрение на ротавирус, - рассказала крестная погибшей Наталья, - Однако вместо того, чтобы отпаивать ее жидкостью, как и положено при таких заболеваниях, они положили ей на живот горячую грелку и поставили какие-то капельницы. Родители не подкованы в медицине, поэтому не заподозрили ничего дурного, они верили врачам. Но ей становилось только хуже. Врач заявил, что у Сони подозрение на аппендицит. Но в этой клинике не проводятся операции, и они вызвали машину из другой больницы".
Во второй клинике диагноз не подтвердился. Правда, и первичное подозрение на ротавирус тоже отпало. Девушку начали лечить от отравления. Но тоже более чем странными методами. Вместо того, чтобы сделать стандартное в таких ситуациях промывание желудка и дать энтеросорбенты, Софью вновь подключили к капельницам и категорически не давали пить.
"В 15-00 она поступила во вторую больницу, а в 21-00 умерла, - говорит Наталья, - За несколько часов до смерти Соне сделали УЗИ и МРТ. Если у нее были какие-то проблемы с маткой и яичниками, почему об этом не сказали родителям и продолжали «лечить» от отравления?"
Никаких документов и справок после смерти дочери Татьяне и Вячеславу Ланшаковым сотрудники турецкой клиники не дали. Единственное, что врачи сказали - «кровь хорошая». Правда, после того, как к делу подключились российские медики и следственные органы, турецкая сторона пересмотрела результаты анализов и заявила, что кровь у девушки была «плохой».
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