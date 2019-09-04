Ужасные подробности: у погибшей в Турции юной россиянки изъяли женские органы

Точная причина смерти 16-летней россиянки, погибшей в июле на отдыхе в Турции, в Алании, станет известна в ближайшие дни. В скором времени семья девушки получит официальные результаты экспертизы, сделанной российскими врачами.

Напомним, 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова скончалась 13 июля в частной больнице — предположительно от перитонита. Родители погибшей заподозрили местных врачей в краже внутренних органов.

Страшная версия подтвердилась после того, как погибшая была доставлена на родину. Российские врачи, как сообщила нам крестная Софьи Наталья, провели вскрытие и обнаружили пропажу матки и яичников. Турецкая сторона, которая поначалу отрицала факт изъятия органов, в итоге его признала, но попыталась всячески обелить своих медиков: якобы это было необходимо для проведения исследований и установления точной причины смерти.

Как рассказали «МК» родственники Софьи, медперсонал больницы даже не предупредил родителей девушки о том, что такая процедура вообще практикуется. О подписании согласия на изъятие внутренних органов речи вообще не шло.

Более того, странности турецкого здравоохранения родные Сони ощутили сразу, как попали в руки местных врачей.