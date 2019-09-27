Усыновившего 70 детей священника из России обвиняют в педофилии

Стремский обвиняется по трем статьям УК РФ — в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей, следует из трансляции Ленинского районного суда Оренбурга, размещенной на местном сайте orenday.ru.

В среду суд в Оренбурге избрал меру пресечения Стремскому в виде заключения по стражу на срок один месяц 19 суток, то есть до 12 ноября 2019 года.

Он был задержан поздно вечером 23 сентября. На следующий день ему были предъявлены обвинения в изнасиловании, развратных действиях и в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (п. б ч. 4 ст. 131, ч. 3 ст. 135, ст. 156 УК РФ), и Стремский был допрошен в качестве обвиняемого.

Потерпевшими по уголовному делу признаны семь несовершеннолетних и малолетних лиц, находящиеся под опекой Стремского или удочеренные им, зачитал судья.

В своем ходатайстве об аресте следователь указывал, что Стремский обвиняется в совершении умышленных преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, и "имеет обширные связи в правоохранительных органах, органах государственной власти и криминальных кругах".

"В ходе проведения обысковых мероприятий по месту жительства Стремского и его ближайшего окружения обнаружены документы, свидетельствующие о приобщении большого количества дорогостоящих объектов недвижимого имущества как на территории РФ, так и за ее пределами", — говорится в зачитанном судьей постановлении.

Из него следует, что следствие, ходатайствуя об аресте, ссылалось "на то, что Стремский, находясь на свободе, может угрожать находящимся в зависимости от него потерпевшим и свидетелям, (..) а также, обладая значительным количеством недвижимого имущества за территорией РФ, может скрыться".