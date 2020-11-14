Ушел из жизни Армен Джигарханян

”Он скончался сегодня в шесть утра”, — сказал Согомонян.

”Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режисера и учителя — Армена Борисовича Джигарханяна. <…> Сложно подобрать слова, таких людей больше нет! Мы осиротели. Я уверен, что память об Армен Борисовиче, как и его работы будут жить вечно. Светлая память”, — написал он в Facebook.