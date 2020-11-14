Ушел из жизни Армен Джигарханян

На 86-м году жизни умер актер и режиссер Армен Джигарханян. Об этом сообщил его официальный представитель Артур Согомонян, передает ТАСС. О смерти Джигарханяна также сообщил представитель его театра, передает ”РИА Новости”.
”Он скончался сегодня в шесть утра”, — сказал Согомонян.
”Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режисера и учителя — Армена Борисовича Джигарханяна. <…> Сложно подобрать слова, таких людей больше нет! Мы осиротели. Я уверен, что память об Армен Борисовиче, как и его работы будут жить вечно. Светлая память”, — написал он в Facebook.
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