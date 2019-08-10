10.08.2019, 19:54

Уничтоженными в России санкционными продуктами можно было бы накормить 40 000 человек в год

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rus.delfi.ee
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eesti juust
eesti juustFoto: Andres Putting

За пять лет в России уничтожили 32,19 тысячи тонн санкционной еды. Журналист издания 66.RU посчитал, сколько людей могли бы питаться этими продуктами в течение года.

В 2019 году исполняется пять лет с введения продуктового эмбарго — 6 августа 2014-го Владимир Путин подписал указ о введении ограничений в ответ на санкции Евросоюза из-за присоединения Крыма. Власти запретили поставки молока, мяса, рыбы, овощей, фруктов и орехов из стран, которые поддержали санкции. А через год вступил в силу очередной указ — об уничтожении продуктов, которые ввезли несмотря на запрет. Продукты закапывают, давят, сжигают.

Согласно данным Россельхознадзора, с августа 2015 года служба нашла и уничтожила 32,19 тысячи тонн еды.

В 2019 году действующая потребительская корзина одного взрослого на год ”весит” 808 кг. 32,19 тысячи тонн в таком случае хватит почти 40 тысячам человек, посчитал 66.RU.

В середине 2019 года Роспотребнадзор предложил больше не уничтожать европейские продукты, которые ввезли нелегально, если они пригодны к употреблению. Кроме того, ведомство рекомендует разрешить передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели. Инициативу поддержали вице-премьер России Алексей Гордеев и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В конце июня президент Владимир Путин вновь продлил продовольственное эмбарго — на этот раз до 31 декабря 2020 года.

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