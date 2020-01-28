"Умножить население". Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить в России аборты

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.

"Огромные просторы страны, мощное экономическое развитие - все это требует большого количества людей, и умножение населения - это одна из важных целей, которые сегодня стоят перед Российским государством. Она легко решается, как говорится, "влет", если мы сокращаем на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 миллионов, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни", - отметил патриарх.

"А потом по возрастающей - и 150, и 160 миллионов, и это никакая не фантазия, и никакие другие способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов", - заключил предстоятель.