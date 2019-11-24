Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

"Сегодня ушла из жизни... Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы", - сказал он РИА Новости.

Информацию о смерти Вербицкой агентству подтвердили в СПбГУ.

Вербицкая - советский и российский лингвист-русист. В 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.

В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.

Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011 - орден Почета. Вербицкая также кавалер ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).