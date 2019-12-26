Умерла актриса и театральный режиссер Галина Волчек
Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции ”Говорит Москва” со ссылкой на театр ”Современник”.
Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции ”Говорит Москва” со ссылкой на театр ”Современник”.
Волчек было 86 лет. Вечером 23 декабря ее доставили в больницу на машине скорой помощи. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.
Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра ”Современник”, а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как ”Дон Кихот”, ”Берегись автомобиля” и ”Осенний марафон”.
Сейчас Волчек не снимается в кино и практически не играет в театральных постановках. Продолжает работу в качестве театрального режиссера и руководителя ”Современника”.
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