Умерла актриса и театральный режиссер Галина Волчек

Волчек было 86 лет. Вечером 23 декабря ее доставили в больницу на машине скорой помощи. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра ”Современник”, а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как ”Дон Кихот”, ”Берегись автомобиля” и ”Осенний марафон”.

Сейчас Волчек не снимается в кино и практически не играет в театральных постановках. Продолжает работу в качестве театрального режиссера и руководителя ”Современника”.