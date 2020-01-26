26.01.2020, 16:59
Умер священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин
Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на прихожан.
Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на прихожан.
”Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть”, — рассказал агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.
Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.
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