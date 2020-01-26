Умер священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин

”Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть”, — рассказал агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.