26.01.2020, 16:59

Умер священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин


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Vsevolod Chaplin
Vsevolod ChaplinFoto: Ivan Sekretarev, AP

Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на прихожан.

”Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть”, — рассказал агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

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