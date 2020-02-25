Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.
В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.
"Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", — говорится в заявлении ведомства.
Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.
С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.
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