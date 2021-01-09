Умер один из создателей советской атомной бомбы академик Халатников

Выдающийся советский физик Исаак Халатников, член Российской академии наук (РАН), один из создателей и почетный директор Института теоретической физики имени Ландау (ИТФ) умер 9 января в возрасте 101 года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе РАН. Собеседник уточнил, что академик скончался в Черноголовке (Московская область), где расположены ИТФ и Научный центр РАН.

На сайте РАН отмечается, что Халатников принимал участие в создании в СССР атомного и водородного оружия, а предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания зарядов.

Кроме того, Халатников создал вместе с Львом Ландау теорию квантовых жидкостей, ему принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и основам квантовой электродинамики.

Халатников был членом Лондонского королевского общества, лауреатом премии Гумбольдта, премии Ландау и Сталинской премии, во времена СССР была награжден орденом Трудового Красного Знамени (трижды), орденом Октябрьской Революции и другими наградами. В 1994 году ”за большой личный вклад в развитие отечественной науки” Халатников был награжден орденом Дружбы народов, в 1999 году за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд получил орден ”За заслуги перед Отечеством” III степени, в 2020 году — ”за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу” — орден Александра Невского.

Созданный после смерти Ландау ИТФ, первым руководителем которого стал Халатников, сам ученый называл ”коллективным Ландау”. Он с гордостью говорил, что проректор Гарвардского университета Пол Мартин однажды сказал, что в США соперничать с ИТФ могла бы только ”сборная команда теоретиков, собранная из всех университетов восточного побережья”.

”Мы жили в то время, когда многое было нельзя, когда практически все зависело от мнения на самом верху. Я всегда старался понять, как работает этот механизм принятия решений. Помогал совет Ландау, который он давал своим сотрудникам: любую ситуацию, событие анализируйте, как вы это делаете в теоретической физике. То есть упрощайте, отбрасывайте шелуху, добирайтесь до самого ядра, до сути. И еще важный момент. Предположим, вы знаете, от кого в правительстве зависит то или иное важное для науки или института решение. Но как на него повлиять? Как донести ваши аргументы? Ведь у меня доступа в Кремль никогда не было. Но я научился находить нужные ходы”, — рассказывал Халатников в одном из интервью.