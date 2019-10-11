Умер космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни, передает ТАСС.
Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.
"Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни", — сказала Филимонова.
По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).
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