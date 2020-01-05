Умер известный российский онколог Андрей Павленко. Он два года вел видеодневник о своей борьбе с раком желудка

”Такие дела” опубликовали обращение Андрея Павленко, записанное до его смерти.

Издание ”Такие дела” учредило грант имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые рассказывают о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Деньги для гранта собирают на сайте Patreon. Половину собранной суммы будут перечислять семье Павленко, другую половину распределит грантовый комитет.

За несколько дней до смерти Андрей Павленко опубликовал в фейсбуке прощальный пост, в котором призвал людей с онкологическими заболеваниями не опускать руки.

Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих онкологов России. Весной 2018 года он узнал, что болен раком желудка. После этого он начал вести подкаст и видеодневник ”Жизнь человека” на сайте ”Такие дела”, где рассказывал о лечении онкологических заболеваний в России и о том, как борется с болезнью.