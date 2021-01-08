Умер бизнесмен, создавший бренды ”Рецепты бабушки Агафьи” и Natura Siberica. Совсем недавно они стали эстонскими

Андрей Трубников запустил бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году, через шесть лет появилась марка "Натура Сиберика", в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica, которая сейчас насчитывает более 55 точек в России и за рубежом. Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 млрд руб.

Группой компаний владеют Андрей Трубников и члены его семьи.

Как ранее сообщал "РБК", часть торговых марок, под которыми бизнесмен Андрей Трубников выпускает косметическую продукцию, с осени 2020 года сменила прописку, следует из данных базы Роспатента. Теперь владельцем товарных знаков, в том числе "Рецептов бабушки Агафьи" (часть из всех зарегистрированных таких словесных и графических обозначений), Natura Siberica и Organic Kitchen, выступает эстонская OU Good Design. В целом ей сейчас принадлежит 84 товарных знака.

Базирующаяся в Таллинне OU Good Design, по данным эстонского реестра юридических лиц, зарегистрирована семьей Трубниковых. В Эстонии также находится одно из производств российской группы.

Торговые марки были перерегистрированы в Эстонии в рамках идеи создания специализированной компании по развитию интеллектуальной собственности, объяснил РБК Трубников. По его словам, вскоре основными рынками для его компаний будут Европа и США и управлять интеллектуальной собственностью из Эстонии будет проще.

При этом Трубников сказал: "Некоторым будет потруднее мешать нам решать задачу создания российского бренда". "Такие тоже есть", — добавил предприниматель.