Украинский министр потребовал от России репарации за Донбасс. В Кремле ответили

Накануне украинский министр заявил о необходимости российских репараций. "Пусть возвращают нам сначала территорию, потом выплачивает репарации страна-агрессор, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать данный регион", — отметил Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1". При этом он не назвал возможной суммы репараций.

"Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс", — отметил он, отвечая на вопрос журналистов о том, планируют ли российские власти каким-либо образом участвовать в восстановлении пострадавших от военных действий регионов на востоке Украины. Песков также подчеркнул, что в настоящее время Россия и ряд других стран принимают все возможные меры для содействия в украинском урегулировании.

"Формула Штайнмайера"

1 октября контактная группа по Донбассу договорилась о шагах по урегулированию в Донбассе по так называемой "формуле Штайнмайера". При этом Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный — после того как результаты этих выборов признает ОБСЕ. Голосование также должно пройти под контролем ОБСЕ.

В Берлине подписание документа, названного по имени действующего президента ФРГ, в прошлом — главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), считают важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству в "нормандском формате" и реализации минских договоренностей.

В результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли уже более 13 тысяч человек.