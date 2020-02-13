Украинский микроавтобус попал под Псковом в аварию: восемь человек погибло

Как ранее сообщало МЧС РФ, ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. В результате аварии пострадали 10 человек, из них восемь погибли.
"По информации регионального комитета по здравоохранению, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, это гражданин Украины и гражданин Белоруссии", — сказала Василькова.
Она также подтвердила данные экстренных служб, представитель которых ранее сообщил РИА Новости, что в ДТП попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами.
"Однозначно микроавтобус зарегистрирован на Украине, о гражданстве погибших пока официальной информации нет", — отметила Василькова.
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