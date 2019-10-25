Украина назвала "войну с Россией" преимуществом для вступления в НАТО

В рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Загороднюк принял участие в заседании министров обороны по операции альянса в Афганистане. Кроме того, министр встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с представителями США, Канады, Великобритании, Польши, Литвы, Швеции, Франции, Италии и Грузии.

Во время визита, по словам Загороднюк, поддержку Украине высказали ”все страны”. По его словам, борьба с агрессией России является ”вопросом стабильности всего континента”. ”Они понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира”, — подчеркнул министр.

Кроме того, во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Загороднюк выступил за перевод отношений альянса и Киева в новый формат. ”Предложил расширить наше сотрудничество и перевести его на более практичную плоскость. Мы сделаем максимум усилий для этого”, — написал глава украинского Минобороны в Facebook.

Министр также сообщил, что общение будет продолжено на следующей неделе, во время официального визита представителей Североатлантического совета в Украину. ”Увеличение количества подразделений ВСУ, способных выполнять совместные операции с армиями стран НАТО, остается неизменным приоритетом работы Минобороны”, — добавил Загороднюк.

В начале октября канадский сенатор Джейн Корди на осенней сессии НАТО заявила, что Украина к концу 2020 года не сможет соответствовать стандартам, необходимым для вступления в состав Североатлантического альянса. Однако, по ее словам, Европа должна обеспечить Киев материальной поддержкой, необходимой для защиты украинских границ.

Госдепартамент США в начале октября одобрил продажу Украине 150 ракет и двух установок Javelin. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники, продажа американских комплексов рассматривалась Вашингтоном отдельно от военной помощи в размере $250 млн. В рамках госпрограммы ”Инициатива о поддержке безопасности Украины” Киев получил от США военную помощь на сумму более $1 млрд.