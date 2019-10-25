Украина назвала "войну с Россией" преимуществом для вступления в НАТО

По словам министра обороны Украины, опыт «пяти лет войны с Россией» был получен «трагическим путем». Ранее в НАТО заявили, что Киев, скорее всего, не сможет присоединиться к альянсу к 2020 году.
НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией. Об этом заявил глава Минобороны страны Андрей Загороднюк по итогам встречи министров альянса, передает ”Интерфакс-Украина”.
По его словам, опыт ”пяти лет войны с Россией” был получен ”трагическим путем”. Такого опыта нет ни у одной страны НАТО, отметил Загороднюк. ”Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам”, — сказал он.
В рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Загороднюк принял участие в заседании министров обороны по операции альянса в Афганистане. Кроме того, министр встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с представителями США, Канады, Великобритании, Польши, Литвы, Швеции, Франции, Италии и Грузии.
Во время визита, по словам Загороднюк, поддержку Украине высказали ”все страны”. По его словам, борьба с агрессией России является ”вопросом стабильности всего континента”. ”Они понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира”, — подчеркнул министр.
Кроме того, во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Загороднюк выступил за перевод отношений альянса и Киева в новый формат. ”Предложил расширить наше сотрудничество и перевести его на более практичную плоскость. Мы сделаем максимум усилий для этого”, — написал глава украинского Минобороны в Facebook.
Министр также сообщил, что общение будет продолжено на следующей неделе, во время официального визита представителей Североатлантического совета в Украину. ”Увеличение количества подразделений ВСУ, способных выполнять совместные операции с армиями стран НАТО, остается неизменным приоритетом работы Минобороны”, — добавил Загороднюк.
В начале октября канадский сенатор Джейн Корди на осенней сессии НАТО заявила, что Украина к концу 2020 года не сможет соответствовать стандартам, необходимым для вступления в состав Североатлантического альянса. Однако, по ее словам, Европа должна обеспечить Киев материальной поддержкой, необходимой для защиты украинских границ.
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