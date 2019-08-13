Украина и Россия обменялись высылками дипломатов

МИД Украины объявил сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата. Это произошло после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила украинского гражданина, снабжавшего российского дипломата "разведывательной информацией", сообщила во вторник, 13 августа, пресс-служба СБУ.
Как отмечается в сообщении, речь идет о военном пенсионере, руководителе одной из общественных организаций, который был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. "По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства", - сообщает пресс-служба СБУ.
В пресс-релизе указывается, что украинской спецслужбе удалось задокументировать факты передачи собранных данных российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием в генконсульстве РФ во Львове.
За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявило "дипломата" персоной нон грата, он уже покинул территорию страны. В отношении гражданина Украины заведено дело о государственной измене.
Москва в ответ на высылку Киевом российского дипломата объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в МИД РФ.
"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было, - подчеркнули в дипведомстве. - В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге".
"То, что Служба безопасности Украины (СБУ) три месяца тянула с обнародованием этой информации, видимо, связано с внутриполитическими играми на Украине", - отметили в российском министерстве.
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