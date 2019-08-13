Украина и Россия обменялись высылками дипломатов

Как отмечается в сообщении, речь идет о военном пенсионере, руководителе одной из общественных организаций, который был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. "По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства", - сообщает пресс-служба СБУ.

В пресс-релизе указывается, что украинской спецслужбе удалось задокументировать факты передачи собранных данных российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием в генконсульстве РФ во Львове.

За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявило "дипломата" персоной нон грата, он уже покинул территорию страны. В отношении гражданина Украины заведено дело о государственной измене.

Москва в ответ на высылку Киевом российского дипломата объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в МИД РФ.