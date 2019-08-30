Украина и Россия начали обмен пленными. Олег Сенцов освобожден

Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев. "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", — говорится в сообщении сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой в соцсети Facebook, которое новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.

По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.

Об обмене пленными сообщили накануне



Утром 29 августа российские издания сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Спустя несколько часов ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил, что в московском следственном изоляторе "Лефортово" содержатся более 30 граждан Украины, включая членов экипажей украинских судов, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.