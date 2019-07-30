Украина арестовала российский танкер Nika Spirit

Приморский районный суд Одессы во вторник, 30 июля, распорядился арестовать российский танкер Nika Spirit вместе с документами, изъятыми в ходе обыска на этом судне. Суд счел правомерными действия военных прокуроров и следователей СБУ при проведении обыска танкера, который до переименования назывался Neyma, в порту Измаил Одесской области.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка", написал на своей странице в соцсети Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Соответствие международным договоренностям

Информацию о том, что следственные действия, проведенные на судне сотрудниками правоохранительных органов Украины без разрешения консула РФ, были незаконными, Матиос назвал недостоверной.

С украинской стороны все было сделано законно, подчеркнул главный военный прокурор, сославшись при этом на международные договоры, ратифицированные и Россией, и Украиной. По его словам, согласно этим договорам, для проведения в Украине следственных действий на морском или речном транспорте не требуется согласия или разрешения диппредставителей иностранного государства.

Переименование не избавляет от ответственности