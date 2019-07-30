30.07.2019, 19:01

Украина арестовала российский танкер Nika Spirit


Deutsche Welle
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Украина арестовала российский танкер Nika Spirit
Foto: REUTERS/SCANPIX

Переименованный танкер Nika Spirit арестован по решению суда Украины. Действия украинских следователей признаны правомерными и законными.

Приморский районный суд Одессы во вторник, 30 июля, распорядился арестовать российский танкер Nika Spirit вместе с документами, изъятыми в ходе обыска на этом судне. Суд счел правомерными действия военных прокуроров и следователей СБУ при проведении обыска танкера, который до переименования назывался Neyma, в порту Измаил Одесской области.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка", написал на своей странице в соцсети Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Соответствие международным договоренностям

Информацию о том, что следственные действия, проведенные на судне сотрудниками правоохранительных органов Украины без разрешения консула РФ, были незаконными, Матиос назвал недостоверной.

С украинской стороны все было сделано законно, подчеркнул главный военный прокурор, сославшись при этом на международные договоры, ратифицированные и Россией, и Украиной. По его словам, согласно этим договорам, для проведения в Украине следственных действий на морском или речном транспорте не требуется согласия или разрешения диппредставителей иностранного государства.

Переименование не избавляет от ответственности

Инцидент с российским танкером произошел 24 июля, когда в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit. Следствие установило, что после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года владельцы танкера переименовали его из Neyma в Nika Spirit. Именно этот танкер блокировал пролив для прохождения украинских военных кораблей. В результате три корабля Россия тогда арестовала, назвав действия Киева предвыборной провокацией.

После задержания украинцами российского танкера в ходе следственных действий не были зафиксированы какие-либо нарушения морского права и законов Украины экипажем задержанного судна Neyma. Поэтому за отсутствием оснований все моряки — члены экипажа — были отпущены и вернулись в Краснодар.

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